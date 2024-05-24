Ankara'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

İş arkadaşlarının ihbarı üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çıtık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Zikrullah Çıtık'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.