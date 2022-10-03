Ankara'da "istek şarkı" cinayeti: Müzisyen Onur Şener hayatını kaybetti

Çayyolu'ndaki bir eğlence yerinde üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'i ağır yaraladı. Şener, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 3 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Ankara'da "istek şarkı" cinayeti: Müzisyen Onur Şener hayatını kaybetti

'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence yerinde üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyeni ağır yaraladı, müzisyen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Çayyolu semtindeki bir eğlence yerine gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi.

Şener ise şarkıyı bilmediğini belirtti. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Onur Şener, eğlence yerinin çıkışında ismi öğrenilemeyen bu kişilerin saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı.

Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara'da "istek şarkı" cinayeti: Müzisyen Onur Şener hayatını kaybetti - 1

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Onur Şener'in ikindi namazına müteakip Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

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