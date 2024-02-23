Ankara'da kanlı pusu: Husumetlisini sokak ortasında öldürdü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Ahmet Nuri Özkeskin (25) dün akşam saatlerinde daha önceden aralarında husumet bulunan Muhammet Doğan Turan'ı (32) Turan Caddesi'nde takip ederek tabancayla ateş açtı.

Kurşunlar, Muhammet Doğan Turan ile cadde üzerindeki M.D. (8) ve Y.Ç.'ye (8) isabet etti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Muhammet Doğan Turan, hastanede hayatını kaybetti.

Yaralanan çocuklar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay sonrası kaçan ve suç aleti tabanca ile yakalanan Özkeskin de işlemleri sonrası tutuklandı.

Öte yandan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde; taraflar arasında yaşanan arbede sonrası ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların Muhammet Doğan Turan'a isabet etmesi ve çevredekilerin kaçışması yer alıyor.