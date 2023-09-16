Ankara’da koca dehşeti: Eski eşini yaraladı, yanındaki adamı öldürdü

Olay dün saat 21:30 sıralarında Keçiören ilçesi Yeşiltepe mahallesinde meydana geldi.

Eski eşi Banu Satılmış’ın (30) evine gelen Serkan Özbaş ile eşinin arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Evdeki tartışmanın büyüyerek dışarıda devam etmesi üzerine Özbaş, eski eşini bıçakla yaraladı, yanında bulunan Emre Helvacı'yı (37) ise tabancayla vurarak öldürdü.