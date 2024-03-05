Ankara'da komşular arasında silahlı kavga: Tüfekle vurdu

Başak Mahallesi'nde oturan N.A. ve komşusu O.K. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda N.A. yanında bulundurduğu tüfekle O.K.'ya ateş açtı.



Tüfekten çıkan saçmaların O.K'ya isabet ederken şüpheli olay yerinden kaçtı.



Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının tedavisi sürerken, olay yerinden kaçan şüphelinin yalanması için çalışma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin