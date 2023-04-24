Ankara'da köpeğe cinsel saldırı

"SICAK OLDUĞUNDAN ÇIPLAK YATIYORDUM"



Şukurcanov mahkemede, yaklaşık 1 aydır fırında çalıştığını söyledi.

Sıcak oldığu için çıplak yattığını savunan Şukurcanov şu ifadeleri kullandı.

"Yaklaşık 1 aydır fırında çalışıyorum. İş yerinin kapısı kapalı olduğu için un taşıdığımız bölmeden içeri girecektim. O esnada köpek bana koştu. Ben de beslemek için onu içeri attım. Sonrasında ben de içeri girdim. Bana sorduğunuz yaralanmalar bu esnada olmuş olabilir. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Sıcak olduğundan dolayı üstüm çıplak yatıyordum. Polisler geldiğinde giyindim." diye konuştu.