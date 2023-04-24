Ankara'da köpeğe cinsel saldırı

Çankaya'nın Maltepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda Kırgızistan uyruklu Zafer Şukurcanov adlı bir köpeğe cinsel saldırıda bulundu.
Şukurcanov'un sokak köpeğini, kapalı olan fırına zorla götürdüğünü gören bir kişi, çevredekilere haber verdi. Pek çok hayvanseverin, fırının önüne gelmesi üzerine Şukurcanov kaçmaya çalıştı.
Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, polise teslim edildi. Veterinere götürülen köpeğin ise yaralandığı belirlendi.
Gözaltına alınan Şukurcanov, emniyetteki işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
"SICAK OLDUĞUNDAN ÇIPLAK YATIYORDUM"
Şukurcanov mahkemede, yaklaşık 1 aydır fırında çalıştığını söyledi.
Sıcak oldığu için çıplak yattığını savunan Şukurcanov şu ifadeleri kullandı.
"Yaklaşık 1 aydır fırında çalışıyorum. İş yerinin kapısı kapalı olduğu için un taşıdığımız bölmeden içeri girecektim. O esnada köpek bana koştu. Ben de beslemek için onu içeri attım. Sonrasında ben de içeri girdim. Bana sorduğunuz yaralanmalar bu esnada olmuş olabilir. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Sıcak olduğundan dolayı üstüm çıplak yatıyordum. Polisler geldiğinde giyindim." diye konuştu.
'CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIĞI AŞİKAR'
Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy, veterinerde köpeğin anüsünde yaralanma fark edildiğini söyledi.
Tedavisinin sürdüğünü kaydeden Gürsoy, "Bu hayvanın cinsel saldırıya uğramış olduğu aşikar. Bu gibi suçlarda cezaların caydırıcı olmasını çok önemsediğimizi söylemiştik. Cezaların caydırıcı olması, bu gibi eylemlerin önünü kesebilir." dedi.
Öte yandan köpeğin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.