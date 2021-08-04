Ankara'da hastane inşaatında yangın

Ankara'da özel bir hastanenin inşaatında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışması yapıyor.

ntv.com.tr 04.08.2021 - 12:02 | Son Güncelleme : 04.08.2021 - 12:22

Ankara'da hastane inşaatında yangın

Ankara'da özel bir hastane inşaatında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İnşaat malzemelerinin neden olduğu yoğun siyah duman kentin birçok noktasından görüldü.

Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ankara Valisi Şahin yaptığı açıklamada, "Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi.

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