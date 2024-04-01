Ankara'da Mansur Yavaş kazandı: Meclis çoğunluğu CHP'ye geçti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını Mansur Yavaş ikinci kez kazandı. Yavaş rakibi Cumhur ittifakı adayı Turgut Altınok'tan yüzde 28 daha fazla oy aldı. Yüzde 60 oyla başkan seçildi. Altınok yüzde 31,9'da kaldı .



Yavaş, Biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz. Karşımızda düşman yok, hepimiz bu vatanın bu kentin onurlu ferdleriyiz. Rozetimizi çıkarıp 6 milyon Ankaralı'ya, kimseyi ayırmadan hizmet edeceğiz. Emaneti sonuna kadar sahip çıkmaya devam edceğiz Mansur Yavaş Belediyeciğili tescillenmiştir." dedi.



CHP 2019 seçimlerinde Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ'ı kazanmıştı. Bu kez kazanılan ilçe sayısı 16'ya yükseldi.

Belediye Meclisi'nde de çoğunluk CHP'ye geçti.



Yavaş, "Seçimi milletin doğrudan kendisinin oluşturduğu ittifak kazandı. Söz veriyorum, önceki dönemimizde olduğu gib şeffaf, katılımcı hesep verilebilir anlayışla yöneteceğiz. Kimsenin yatağa aç girmesine izin vermeyceğiz." açıklamasında bulundu.



Turgut Altınok ise seçim sonuçlarının ardından halkın iradesine saygı duyduğunu belirtti.