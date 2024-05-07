Bakan Yumaklı'dan sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kapanmadan görüşüleceğini düşündüğünü belirterek, "Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri ve bizim bakanlığımız işbirliğinde çalışılıyor. Her kurumun sorumlulukları var. Herkes sorumluluklarını yerine getirecek, yasal düzenleme gerekiyorsa yapılacak." dedi.

Bakan Yumaklı'dan sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeye ilişkin soru üzerine Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemede Meclis takvimini bilmiyorum ama bu yıl Meclis kapanmadan görüşülür diye düşünüyorum. Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri ve bizim bakanlığımız işbirliğinde çalışılıyor. Her kurumun sorumlulukları var. Bakanlıklar, belediyeler, kurumlar... Daha önce de söylediğimiz gibi herkes sorumluluklarını yerine getirecek, yasal düzenleme gerekiyorsa yapılacak, şimdi biz o kısımdayız. O devreye girdikten sonra herkes sorumluluklarını yerine getirecek."

KURBANLIK FİYATLARI AÇIKLAMASI

​​​​​​​Yumaklı, kurbanlıkla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacağını da belirterek, "Kurbanlık hayvan sayımız yeterli. Et fiyatlarındaki spekülatif durumun kurban fiyatlarında da olma potansiyeli vardı ama aldığımız önlemlerle ve açıklanan kurbanlık fiyatlarıyla öyle olmayacağı görülmüş oldu." diye konuştu.

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