Ankara’da milyonluk kapkaç

Araç hareket ederken, altınları çalınan 2 kişi şüphelilerin peşinden koştu.



Ancak şüpheliler, 1 milyon TL değerindeki altınla kayıplara karıştı.



Polis, ihbar üzerine güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili inceleme başlattı.



Görüntüde şüphelilerin altın dolu çantayı alıp, kaçtığı görüldü.



Görüntüyü inceleyen polis, şüphelileri belirledi. 2 şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.



Öte yandan çalınan altının bir kısmının bulunarak, sahibine teslim edildiği belirtildi.