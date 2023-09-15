Ankara’da milyonluk kapkaç

Ankara’da 1 milyon liralık altını kapkaç yöntemiyle çalan 2 kişi tutuklandı.
Olay, 12 Eylül’de Karapürçek Mahallesi Şehit Savaş Batu Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki kuyumcudan çıkan altın toptancısı 2 kişi, altın dolu çantayla otomobile bindi.
Araç hareket edeceği sırada, arkada park halindeki otomobilden inen şüpheli, kapıyı açıp arka koltukta bulunan altın çantasını kapkaç yöntemiyle alıp, kendi aracına tekrar bindi.
Araç hareket ederken, altınları çalınan 2 kişi şüphelilerin peşinden koştu.
Ancak şüpheliler, 1 milyon TL değerindeki altınla kayıplara karıştı.
Polis, ihbar üzerine güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili inceleme başlattı.
Görüntüde şüphelilerin altın dolu çantayı alıp, kaçtığı görüldü.
Görüntüyü inceleyen polis, şüphelileri belirledi. 2 şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.
Öte yandan çalınan altının bir kısmının bulunarak, sahibine teslim edildiği belirtildi.
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