Ankara'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Yıldızevler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen T.C'ye, S.A.Ç'nin kullandığı 07 ARV 777 plakalı otomobil çarptı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genç kızı Ankara Şehir Hastanesine kaldırdı. T.C, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Genç kıza, S.A.Ç'nin kullandığı otomobilin öncesinde Ö.F.Ş. yönetimindeki 06 BU 1749 plakalı aracın da çarptığı iddia edildi.



Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iki şoförü de ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.



Ayrıca olayın aydınlatılması için çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı, otomobiller emniyet otoparkına götürüldü.



BİR HAFTA İÇİNDE AYNI BULVAR'DA 2'NCİ ÖLÜMLÜ KAZA

Geçen günlerde, Turan Güneş Bulvarı'ndan ​yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı, manken ve sunucu Özge Ulusoy'un babası emekli albay ve avukat Haydar Ulusoy da yaşamını yitirmişti.

Vatandaşlar, çok işlek olan Turan Güneş Bulvarı üzerine yaya geçitleri yerine yaya üst geçitleri yapılmasını istediklerini belirtti.