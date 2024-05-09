Tavuk çiftliğinde feci ölüm

Kırşehir'de merkez ilçeye bağlı Özbağ beldesindeki tavuk çiftliğinde çalışan Veysel Erbaş (48) dün saat 16.30 sıralarında dengesini kaybederek yem hazırlama ünitesine düştü.

Erbaş, yemlerin üzerine yığılması nedeniyle havasız kaldı. Olayı fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, çalışanların yardımıyla yem hazırlama ünitesinden çıkarttıkları Erbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Erbaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Veysel Erbaş'ın cenazesi memleketi Çorum'da toprağa verilecek.