Ankara'da otomobille minibüs çarpıştı: 11 yaralı

Altınay Caddesi ile Karacabey Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Süleyman M. idaresindeki otomobil, Yusuf D.'nin kullandığı minibüsle çarpıştı.



Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Minibüsün sürücüsü ve 9 yolcu ile otomobilin şoförü yaralandı.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların çekilmesinin ardından açıldı.

