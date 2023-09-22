Ankara’da özel halk otobüslerinden kontak kapatma kararı

Ankara’da özel halk otobüsleri kontak kapatma kararı aldı.



Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, özel halk otobüsü esnafının Pazartesi günü çalışmama yönünde karar aldığını açıkladı.



Başkent ulaşımında bir süredir ücretsiz yolcu gruplarının taşınmaması konusunda tartışma yaşanıyordu.



Özel halk otobüsleri artan maliyetlerden dolayı 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşımak istemiyor.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, önceki gün yaptığı açıklamada 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşımayan özel halk otobüslerinin trafikten men edileceğini duyurmuştu.