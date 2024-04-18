Ankara'da park halindeki otomobilde patlama: 2 araç küle döndü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sitede park halindeki bir otomobilde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da park halindeki otomobilde patlama: 2 araç küle döndü

​Olay, dün saat 21.00 sıralarında Beypazarı ilçesine bağlı Başağaç Mahallesinde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi.

Sitenin otoparkında bulunan bir otomobilde bilinmeyen nedenle meydana gelirken, ardından yangın çıktı.

Yangında otoparkta bulunan iki otomobil küle dönerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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