Ankara'da scooter kazası

Ankara'da scooter ile yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye servis midibüsü çarptı. Scooter sürücüsü ağır yaralandı.

Ankara'da scooter kazası

'da Tandoğan Meydanı'nda scooter kullanan bir kişiye, dün öğle saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir servis midibüsü çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan scooter sürücüsü ağır yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan scooter sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Kaza anına ilişkin görüntüler kırmızı ışıkta kavşakta bekleyen bir aracın araç kamerası tarafından kaydedildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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