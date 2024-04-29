Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailli yetkililer, dünya kamuoyu vicdanında çoktan mahkum edilmiş durumda

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Uluslararası hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almaya devam eden İsrailli yetkililer, dünya kamuoyu vicdanında çoktan mahkum edilmiş durumdadır." dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailli yetkililer, dünya kamuoyu vicdanında çoktan mahkum edilmiş durumda

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'nin, Filistin halkının yanında yer almaya ve 'deki katliamın faillerinin yargılanması için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Fidan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Milletimizin liderlerini siyasi malzeme yapma densizliğinde bulunan İsrailli siyasetçilerin maskeleri artık tamamen düşmüştür. Uluslararası hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almaya devam eden İsrailli yetkililer, dünya kamuoyu vicdanında çoktan mahkum edilmiş durumdadır. Katliamın faillerinin hukuk önünde hesap verecekleri günü iple çekiyoruz."

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