Ankara'nın Altındağ ilçesinde "kuyumcu" adı altında faaliyet yürüten bir iş yerinde POS cihazı kullanılarak tefecilik yapıldığı bilgisine ulaşan Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Bir süre şüphelileri ve iş yerini takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.



Dükkanda yapılan aramalarda, 4 POS cihazı, farklı isimlere ait çok sayıda kredi kartı ile özel bölmelere yerleştirilmiş halde 100 bin lira, 4 bin dolar ve bin euro ele geçirildi.



İş yerinin evraklarında yapılan incelemede, 1-25 Eylül tarihleri arasında sadece bin liralık ticari faaliyet yürütmelerine karşılık kredi kartlarından bir günde ortalama 250 bin liralık çekim yaptıkları tespit edilen şüphelilerin, her işlem için kart sahibinden yüzde 5 komisyon aldıkları belirlendi.



Emniyet yetkilileri, kent genelinde "kuyumculuk" adı altında POS tefeciliği yaptıkları iddia edilen iş yerlerinin de mercek altına alındığını bildirdi.

