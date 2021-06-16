Ankara’da temeli hasar gören ve otoparkı çöken 3 katlı apartman tahliye edildi

Ankara’nın Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi 1806. Sokaktaki 3 katlı Rüştü Yıldız apartmanın sakinleri çökme ve yıkılma sesleri üzerine panik yaşaıd. Otoparkta bir bölümün yıkıldığını ve oluşan çukurun yaklaşık 20 metre derinlikte olduğunu gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve belediye ekibi sevk edildi.



Ekipler yaptıkları incelemelerde binanın tahliye edilmesine karar verdi. Polis ekipleri nezaretinde tahliye edilen binanın giriş ve çıkışları güvenlik şeritleriyle kapatıldı.



Geceyi sokakta geçiren bina sakinlerinden bir kısmı belediyenin araçlarıyla misafirhanelere götürüldü.

16 DAİRE TAHLİYE EDİLDİ



Apartmanda bulunan 16 dairenin tamamı tahliye edilirken bina sakinlerinden olayın görgü tanığı İsmail Yıldız, "Gece saat 2 civarlarıydı aşağıdan bir çatırdı geldi. Camdan baktık binanın garaj kapısının olduğu yerin göçtüğünü gördük. Aşağıda 3-4 gündür yeni bir inşaat yapıyorlar, inşaat yapılan yerde kırıcıyla çalışıyorlardı. Kırıcı galiba biraz fazla girmiş temelin dibine ondan dolayı göçtü yani orası" şeklinde konuştu.



"İNŞAATTAN DOLAYI GÖÇÜK OLUŞTU"



Gece saat 02.00’de büyük bir gürültüyle uyandıklarını belirten Uğur İcik ise, "Dolgu toprak düşmüş onun gürültüsüyle uyandık. Şuan bir sıkıntı yok zaten burası önceden bir kere daha yıkılmıştı. Ekipler girebilirsiniz dedi, şuan herkes evlerine döndü” dedi.



Ekiplerin binanın durumuna ilişkin incelemeleri devam ediyor.