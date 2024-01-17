Ankara’da Turgut Altınok, İzmir’de Hamza Dağ: AK Parti’nin iki büyükşehir adayı büyük ölçüde kesinleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın 48 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, sosyal medya hesabından Turgut Altınok ile videosunu paylaştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması beklenen Altınok, şu an Keçiören Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.
TURGUT ALTINOK KİMDİR?
Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye- Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından "Fahri Doktora" unvanına lâyık görüldü. Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi'nde ders verme yetkisiyle "Profesör" oldu.
1994 yerel seçimlerinde MHP'den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında içerisinde bulunduğu AK Parti'den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019'da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Turgut Altınok, evli olup iki kız, iki erkek çocuk babası.
İZMİR'DE HAMZA DAĞ BEKLENTİSİ
Turgut Altınok'un ardından bir adayın daha belirlendiği iddia edildi. Bu adayın da İzmir olduğu aktarıldı. Kulislerde AK Parti'nin İzmir için Hamza Dağ'ı aday olarak göstereceği konuşuluyor.
HAMZA DAĞ KİMDİR?
Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa’nın Demirci ilçesinde doğdu.
1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2000 yılında tamamladı.
AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları’nda sırasıyla, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde 3. Olağan Kongresi’nde, İl Gençlik Kolları Başkanı seçilmiştir.
2011 seçimleri ile birlikte 24. Dönem İzmir Milletvekilliğine Seçilen Dağ, sırasıyla 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM’de görev almıştır. Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.
2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 2014-2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi’nde Başkan Yardımcılığı görevini de yapmıştır.
2017-2021 tarihleri arasında AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmüştür.
24 Mart 2021’de yapılan 7. Olağan kongrede tekrar MKYK üyesi seçilen Hamza Dağ bu tarihten itibaren Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
AK Parti’nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı merakla beklenirken, kulislerinden edinilen bilgiye göre AK Parti'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayının mevcut Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün olduğu iddia edildi.
ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL KİMDİR?
1957 yılında Şanlıurfa'da doğmuştur. Asıl mesleği avukatlık olan Zeynel Abidin Beyazgül, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.
Serbest avukat olarak görev yaptıktan sonra, 1996 yılında Noterlik mesleğine başlamıştır.
Viranşehir 1., Adıyaman 3., Adıyaman 1., Malatya 2. ve Şanlıurfa 5. noterliği görevlerini yürütmüştür.
2011-2012 yılları arasında Malatya Noter Odası Başkanlığı 2012-2014 yılları arasında ise Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulunmuştur.
2015 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan Şanlıurfa Kongresinde Yusuf Eğilmez'in yerine Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa İl Başkanı olmuştur.
2018 yılında yapılan Genel seçimlerde aday olabilmek için Şanlıurfa İl Başkanlığından istifa etmiştir. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olarak 516.202 oy alarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur.
Yarın açıklanması beklenen adaylar;
- Ankara Turgut Altınok
- Adana Fatih Kocaispirli
- Diyarbakır Halis Bilden
- Kahramanmaraş Fırat Görge
- Nevşehir Mehmet Savran
- Konya Uğur İbrahim Altay
- Malatya Sami Er
- Şanlıurfa Zeynel Abidin Beyazgül
- Adıyaman Ziya Polat
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