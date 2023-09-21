Ankara'da ücretsiz yolcu tartışması

Ankara'da ücretsiz ulaşım tartışması devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşımayan özel halk otobüslerinin trafikten men edileceğini duyurdu.

Ankara'da ücretsiz yolcu tartışması

Özel halk otobüsü sahipleri, artan maliyetler sebebiyle bugün itibarılma ücretsiz yolcu taşımayacaklarını açıklamıştı.

Bu karara Büyükşehir Belediyesi'nden tepki geldi. Yavaş, ücretsiz yolcu gruplarını taşımayan otobüslere yönelik yasal işlem yapılacağını ve gelir desteği verilmeyeceğini belirtti.

Mevzuat gereği indirimli ve ücretsiz taşıma yapmayan otobüslerin plakalarının ihbar edilmesi gerektiğini söyledi. Yavaş, artan maliyetler nedeniyle EGO'nun da zararda olduğunu, özel halk otobüslerine de düzenli destek sağlandığını belirtti.

Desteğin artırılmasına ilişkin verilen son önergeyi "EGO'nun iflasına yönelik" olarak değerlendirdi ve bu nedenle veto ettiğini belirtti.

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