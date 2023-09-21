Ankara'da ücretsiz yolcu tartışması

Özel halk otobüsü sahipleri, artan maliyetler sebebiyle bugün itibarılma ücretsiz yolcu taşımayacaklarını açıklamıştı.



Bu karara Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden tepki geldi. Yavaş, ücretsiz yolcu gruplarını taşımayan otobüslere yönelik yasal işlem yapılacağını ve gelir desteği verilmeyeceğini belirtti.



Mevzuat gereği indirimli ve ücretsiz taşıma yapmayan otobüslerin plakalarının ihbar edilmesi gerektiğini söyledi. Yavaş, artan maliyetler nedeniyle EGO'nun da zararda olduğunu, özel halk otobüslerine de düzenli destek sağlandığını belirtti.



Desteğin artırılmasına ilişkin verilen son önergeyi "EGO'nun iflasına yönelik" olarak değerlendirdi ve bu nedenle veto ettiğini belirtti.