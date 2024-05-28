Ankara'da vadide erkek cesedi bulundu: Kimliği tespit edildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Dikmen Vadisi'nde erkek cesedi bulundu. Cesedin, Eren Doğan'a (22) ait olduğu belirlendi.

Ankara'da vadide erkek cesedi bulundu: Kimliği tespit edildi

Çankaya'daki Dikmen Vadisi'nde ağaçlık bölgede ceset görenler, polise haber verdi.

Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin Eren Doğan'a ait olduğu belirlendi.

Doğan'ın ayakkabısı ve cüzdanı yakındaki çalılık bölgede bulundu.

Çevrede yapılan araştırmada alkol ve uyuşturucu kullanıldığına ilişkin materyaller bulundu.

Eren Doğan'ın cesedi incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Doğan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Doğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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