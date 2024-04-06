Ankara'da vahşet: 6 yavru kedi başları ve patileri kesilerek öldürüldü

Ankara'nın Etimesgut ilçesi İstasyon Mahallesi 2360'ıncı Sokak’ta, apartmanın önünde atıl halde bulunan kanepenin içerisinde kafaları ve patileri kesilerek öldürülmüş 6 kedi yavrusu bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede inceleme yaptı.

3 aylık olduğu tespit edilen kedilerden de örnek alındı. Kediler, daha sonra gömülmek üzere götürüldü.

"BUNU YAPAN İNSAN OLAMAZ"



Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu 2'nci Başkanı Haydar Özkan, 6 yavru kedinin canice katledildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Patileri, boyunları kesilmiş. Bunu yapan bir insan olamaz. Şayet bunu bir insan yaptıysa, buna da asla insan denemez. Bu olayla alakalı suç duyurusunda bulunduk. Ankara Emniyetimiz Hayvan Durum İzleme birimimiz incelemelere devam ediyor. Olay neticelenene kadar da takipçisi olacağız."