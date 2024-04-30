Motoru tutuşan araç alev alev yandı

Olay, Aziziye Mahallesi eski Pazaryeri mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Olimpiyat Kavşağı istikametine seyir eden Resul D. idaresindeki aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü, aracından inerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Başarılı olamayan sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Motor kısmı alev alev yanmaya başlayan cip, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile tamamen yanmadan söndürüldü.



Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.