Ankara’da yangın: 1 itfaiye eri öldü, 2 itfaiye erinin durumu ağır

Keçiören’de 3 katlı binada çıkan yangında, dumandan etkilenen 1 itfaiye eri yaşamını yitirdi, 3 itfaiye eri de hastaneye kaldırıldı.



Osmangazi Mahallesi’ndeki Sinan Apartmanı’nın Kot 1’de bulunan dairesinde saat 08.00 sıralarında yangın çıktı.



Evde kimse yokken çıkan yangını, komşuları fark edip itfaiyeye haber verdi.



Adrese gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı.

1 İTFAİYECİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 2'SİNİN DURUMU AĞIR



Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü, 4 itfaiyeci dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyecilerden Fahrican Yavaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen rağmen yaşamını yitirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yangında dumandan etkilenen 2 itfaiye erinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

