Ankara'da yangın tedbirleri

Başkentte havai fişek kullanımı ve belediyeye ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılması yasaklandı.



Kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından duyurdu.

''MESİRE YERLERİNDE MANGAL VE ATEŞ YAKMAYA ARA VERİYORUZ''



Yavaş, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek "Ankara'da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız" dedi.



Yangınlarla mücadelede itfaiye personelimiz ve halkımız can pahasına mücadele ederken üzerimize düşeni yapmalıyız.



Ankara’da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz.



Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) August 3, 2021

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için de seferberlik başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, herkesi başlatılan ağaçlandırma kampanyasına katılmaya çağırdı.