Orman yangınlarında son durum

Yangınla mücadele 3 ilde devam ediyor: Antalya, Muğla ve Isparta...



Toplam 8 noktadaki yangınlara müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına 16 uçak ve 51 helikopter ile havadan destek veriliyor.



Aydın ve Denizli'deki orman yangınları ise kontrol altına alındı.



Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, yangının yerleşim yerlerine zarar vermediğini ifade ederek, "Hasar tespit çalışmaları henüz tam yapılmadı ama ilk aldığımız bilgilere göre önemli bir yerleşim yerlerine zararı yok. Yalnız, ormanlar büyük zarar gördü" dedi.



Dün Bozdoğan'ın Başalan Mahallesi'nde orman yangını çıkmış, yangın Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine kadar ulaşmıştı. Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını da büyük oranda kontrol altına alındı.



Jandarma ve polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemlerini sürdürürken yetkili olmayanların bölgeye girişine izin vermiyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da alevlere müdahalede bulunuyor.

Antalya/Manavgat

ANTALYA



Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor. Alevler ilçe merkezini de tehdit ettiği için Gündoğmuş ilçe merkezi tedbir amaçlı boşaltıldı.



Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine de sıçradı.

Manavgat ilçesindeki yangına da müdahale sürüyor.

Muğla/Milas

MUĞLA



Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde de yangın sürüyor. Bodrum Yeniköy'de alevlere müdahale ediliyor. İki ilçe arasındaki Mazı'yı saran alevler rüzgarın etkisiyle Çökertme mahallesine taşındı. Jandarmanın uyarılarının ardından halk tahliye edildi.

Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahalleleri de alevlerden etkilendi. Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında bazı evler kullanılamaz hale geldi.

Marmaris Hisarönü köyünde alevler azalsa da tehlike geçmiş değil. Öğle saatlerinde rüzgarın artmasıyla alevlerin yeniden artabileceği belirtiliyor.

ISPARTA



Alevlerle mücadelenin sürdüğü bir diğer nokta Isparta. Yangın yerleşim yerlerine ulaştı. Bazı evler tahliye edildi. Sütçüler'deki yangında 15 evin zarar gördüğü 10 kişinin de dumandan etkilendiği bildirildi.



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