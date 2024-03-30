Ankara’da yaşayan Alman öğretmenden tahliye taahhütnamesine itiraz

“EK BİR BELGE VERDİLER ONU DA KONTRATA AİTMİŞ GİBİ GÖSTERDİLER”



Denissa Appel, taahhütnamenin iddia edilen tarihte imzalanmadığını söyleyerek, “Yabancı olarak mağduriyetimi belirtmek istiyorum; çünkü Türkçe bilmiyorum. Bana kontratı imzalattılar. Ek bir belge verdiler, onu da kontrata aitmiş gibi gösterdiler. Ama orada tarih belirtilmemiş. Bir sene sonra evden çıkacakmış gibi bir evrak bana imzalatmışlar. Bu benim çok zoruma gitti. Çünkü ben burada yabancıyım. Türkiye’de böyle bir şey yaşayacağımı hiç düşünmemiştim.” Dedi



“EV SAHİBİ 3 KAT ARTIŞ TALEP EDİYOR”



Avukat Kürşat Kağan Yıldırım ise müvekkilinin Türkçe bilmediğini belirterek, “Müvekkilimizin mevcut ödediği kiranın 3 katına yakın bir kira artışı talep ediliyor. Müvekkil bunu karşılayamayacağını söylüyor. Ev sahibi de müvekkilimizle iletişimi keserek kira sözleşmesinin imzalandığı gün müvekkilimizden ayrıca alınan üzerinde tarih bulunmayan taahhütnameyi icraya veriyor. Müvekkilim, ‘Ben evi kiraladığım gün dışında ev sahibiyle hiç bir araya gelmedim, sadece bana o gün bir kira sözleşmesi imzalatıldı, başka bir belge imzalatıldıysa da ben zaten mahiyetini bilmiyorum’ diyerek, şikayette bulundu.” dedi.



Yıldırım, kontrat yapılırken kiracılara boş taahhütnameye imza attıklarına bunun fotoğrafını çekip, ileride yaşanabilecek hukuki bir durumda delil olarak saklamaları tavsiyesinde bulundu.

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