Ankara'da yine sağanak: Yollar nehre döndü

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Ankara'da şiddetli sağanaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Yapılan uyarıların ardından öğleden sonra kentte yine sağanak yağış etkili oldu.

Yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış, özellikle Etimesgut, Sincan ve Çankaya ilçelerinde su baskınlarına yol açtı. Onlarca araç su altında kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.

"BU YAĞMURLAR BİTMEYECEK Mİ?"

Su baskınlarından Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği de etkilendi. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu yağmurlar hiç bitmeyecek mi? Şiddetli sağanak nedeniyle büyükelçiliğin bazı bölümlerini bugün tekrar su bastı" denildi.

VALİLİK UYARDI



Ankara Valiliği sağanak yağışın yol açabileceği olumsuzluklarla ilgili bir uyarı yapmıştı. Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.



SELDE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Başkent Ankara geçen hafta perşembe gününden bu yana etkili olan sağanak yağış nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetmişti.