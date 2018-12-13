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Ankara-Konya seferini yapmak üzere 06.30'dan hareket eden Yüksek Hızlı Tren (YHT), Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda kılavuz lokomotife çarptı.



Kazada YHT'nin üç vagonu raylardan çıkarak devrilirken, üst geçidin bir kısmı da çöktü. İstasyonun çöken parçaları da iki vagonun üzerine devrildi.



Olay sonrasında bölgeye 40'tan fazla ambulans, 20 itfaiye aracı ve çok sayıda UMKE ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.





Feci kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi de yaralandı.



Kaza sırasında YHT içinde 206 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

BAKAN TURHAN: 9 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza ile ilgili son bilgileri olay yerinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, saat 11.00 sıralarında verdi.

Turhan, hayatını kaybedenlerin sayısının 9’a yükseldiğini açıkladı.



Sağlık Bakanı Koca da kazada yaralanan 84 kişiden 34'ünün hastanedeki tedavisi devam ettiğini, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Fransızca bir kelime olan marşandiz, yük treni anlamına geliyor.

DEDEKTÖR KÖPEKLER DE KATILDI

Bu arada, kaza sonrası arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalarda dedektör köpekler de kullanıldı. Ayrıca enkaz çevresinde ambulanslar da hazır tutuldu.



ÜÇ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Görevlendirilen üç savcı kaza ile ilgili inceleme yapacak.

Olayın hemen ardından yaptığı açıklamada kazada 9 kişinin yaşamını kaybettiğini belirten Vali Şahin, ''Umudumuz daha fazla ölü sayısının olmaması. Kazanın nedeni konusunda teknik inceleme yapıldıktan sonra arkadaşlarımız detaylı bilgiler verdiğinde sizlerle paylaşacağız'' şeklinde konuştu.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI



Ulaştırma Bakanlığı'ndan kazanın hemen ardından yapılan açıklamada da "Yüksek Hızlı Tren yol kontrolü yapan lokomotife çarptı. Kontrol lokomotifinin o rayda olmaması gerekiyordu. Çarpışma sonrası tren raydan çıkarak üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit trenin üstüne çöktü" denilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazayla ilgili olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bilgi aldı.



Kazayla ilgili gelişmeleri takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, can kayıplarından derin üzüntü duyduğu belirtildi. Kazada hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kazayla ilgili tüm birimlerin seferber edilmesinin önemini vurguladığı kaydedildi.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Öte yandan, kaza nedeniyle, Ankara-Konya arasındaki 09.15 ve 11.30 tren seferleri karşılıklı iptal edildi. Konya'dan Ankara istikametine 09.15'te gidecek vatandaşlar, sefer iptal edilince yola çıkamadı.