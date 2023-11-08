Ankara'daki "çakmak" kavgasında kan döküldü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde H.E., iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişiden çakmak istedi.

İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine ismi öğrenilemeyen kişi, babası M.Y.'yi arayıp, olay yerine çağırdı.

Baba M.Y., akrabaları S.Y. ve İ.M.K.'yı da yanına alarak, oğlunun bulunduğu yere gitti. M.Y., S.Y. ve İ.M.K.'nın da olay yerine gelmesiyle devam eden tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

H.E., belinden çıkardığı tabancayla M.Y.'ye ateş etti. M.Y. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

M.Y. sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. H.E. ile ona saldırmaya çalışan S.Y. ve İ.M.K. de gözaltına alındı.



M.Y.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.Y. ve İ.M.K. serbest bırakıldı, H.E. ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.