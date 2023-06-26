Ankara'dan AKPM'nin "FETÖ" raporuna tepki

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi yine Türkiye karşıtı bir karara imza attı.

Bir İngiliz millevekilinin hazırladığı ve Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini hedef alan rapor onaylandı.

ANKARA'DAN ART ARDA TEPKİLER

Rapora Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Twitter'dan "AKPM'de, ülkemizin darbeci teröristlerle meşru mücadelesini hedef gösteren İngiliz milletvekilinin hazırladığı raporun onaylanmasını kınıyorum. AKPM'nin misyonu darbeci teröristleri meşrulaştırmak değil, demokrasilere güç vermektir." sözleriyle tepki gösterdi.

"UTANÇ VERİCİDİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise kararda FETÖ tezlerinin sıralandığını söyleyerek "Türkiye'ye yönelik ifade edilen suçlamaların hepsini reddediyoruz." dedi.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"İnsan haklarından yana davranması gerekenlerin, terörist darbecileri meşrulaştırmaya çalışan bir rapora imza atmaları utanç vericidir. Böylesine eli kanlı bir terör örgütünün halen bir sivil hareketmiş gibi meşrulaştırılmaya çalışılması, AKPM’nin terör örgütlerinin propaganda zemini haline gelmesine yol açmaktadır."

Raporda bahsedilen şekilde ortada "Gülen hareketi" diye sosyal bir yapı olmadığını da belirten Çelik, "Bilakis eli kanlı bu yapının adı Fetullahçı Terör Örgütü’dür." ifadesini kullandı.

"KARA BİR LEKEDİR"

Rapora tepki gösterenler arasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da vardı.

Tunç, "Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini hedef alan, ülkemize yakışıksız benzetmelerle saldıran bu zihniyet, demokrasi adına kara bir lekedir" ifadesini kullandı.

