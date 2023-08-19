Ankara’dan Birleşmiş Milletler’e yol tepkisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı’nın Yeşil Hat üzerindeki Pile Köyü’ne ulaşımı kolaylaştırmak için hayata geçirmek istediği Pile-Yiğitler Projesi, Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından engellenmeye çalışıldı.
Projenin hayata geçirileceği yerde gerginlik yaşandı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kimsenin toprağında, malında gözümüz yok" dedi.
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KKTC’de yaşanan gerilimle ilgili olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, yolun insani bir amaç taşıdığına dikkat çekti.
“Buna karşılık Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü’nün Pile-Yiğitler Projesi yolunun inşa sürecine ilişkin takındığı tavır kabul edilemez ve son derece yanlış olmuştur.” diyen Ömer Çelik, “Barış Gücü’nün Rum Kesimi’ni memnun etmeye dönük söz konusu tavrı, bizatihi Kıbrıs’taki varlığını ve itibarını zedelemiştir.” ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin, bu süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne desteğinin tam olduğunu bildiren Çelik, son gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.
Çelik, hiç kimsenin Kıbrıs Türkü'nün iyi niyetini istismar etmeye kalkmaması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
“Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Kıbrıs Türklerine eşit mesafede, tutarlı ve çifte standart içermeyen tutum sergilemesi beklentimizdir. Cumhurbaşkanımızın BM platformlarında açık ve net şekilde dile getirdiği gibi herkes Kıbrıs'ta iki eşit egemen halk olduğu gerçeğine tam saygı göstermelidir. KKTC'nin egemenlik haklarına kimse saygısızlık yapamaz.”
DEVLET BAHÇELİ: KKTC HÜKÜMETİ HAKLIDIR, DESTEĞİMİZ TAMDIR
Yaşanan gerilime ilişkin bir açıklama da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi.
“Ada’da iki halk ve egemen iki devlet vardır.” diyen Bahçeli, “Bu gerçekler kabul edilmeden adil ve kalıcı bir çözüm ortamının yeşermesi ham bir hayaldir. Kıbrıs Türk halkının bağımsız ve egemen devleti vasıtasıyla Rumların idaresi altına heves edip azınlık statüsüne boyun eğmesi kesinlikle imkansızdır.” ifadelerini kullandı.
Barış Gücü’nün Rum tarafının tahrik ve telkinleriyle hareket etmesini sorumsuzluk olarak niteleyen MHP lideri, “Birleşmiş Milletler Barış Gücü unsurlarına layık oldukları cevabı veren, fütursuz engelleme girişimlerini bertaraf eden KKTC hükümeti haklıdır, yapılan müdahale ve muameleler doğrudur, son tahlilde desteğimiz tamdır.” dedi.
Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kıbrıs Türk halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla planlanan ve devreye sokulan insani projelere kemikleşmiş önyargılarla, siyasi hesaplarla engel olmaya kalkışmak çözüm arayışlarını kundaklayan, huzursuzluğu kamçılayan provokasyonlardır.
Kıbrıs’ta Yeşil Hat üzerindeki Pile Köyü’ne ulaşımı kolaylaştırmak için hazırlanan yol projesine, nereye ve kimlere hizmet ettiği az çok belli olan Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün haksız ve hukuksuz şekilde müdahil olması tam manasıyla ilkelliktir.
Pile halkının taleplerini karşılamak amacıyla KKTC hükümetinin yol yapım faaliyetine Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün karşı çıkması, beton blokların proje sahasına yerleştirilmesi kaos ve kutuplaşmaya açıktan destek olmak ve çanak tutmaktır.
Barış Gücü’nün Rumların tahrik ve telkiniyle ortamı germesi sorumsuzluktur.
Birleşmiş Milletler Barış Gücü unsurlarına layık oldukları cevabı veren, fütursuz engelleme girişimlerini bertaraf eden KKTC hükümeti haklıdır, yapılan müdahale ve muameleler doğrudur, son tahlilde desteğimiz tamdır.
Birleşmiş Milletler, Rumların karanlık emellerine hizmetten, Kıbrıs’ın barış ve huzurunu bozucu teşebbüslerden derhal vazgeçmelidir.
Aksi halde sözde Barış Gücü’nün varlığı gayri meşru sayılacak, nitekim hiçbir saygınlığı ve bağlayıcılığı da kalmayacaktır.
Unutulmamalıdır ki, şartlar ne olursa olsun Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile güçlü dayanışmasını sonuna kadar sürdürecek, dostluk ve kardeşlik köprülerini titizlikle koruyacaktır.
Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakların çiğnenmesine de göz yumulmayacaktır."
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