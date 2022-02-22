Ankara'dan Rusya'nın Ukrayna kararına tepkiler

Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve Rus ayrılıkçıların elinde bulunan Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararı Ankara tarafından da yakından takip ediliyor.

Karara, hem Dışişleri Bakanlığı'dan hem de siyasi partilerden tepki var.

DIŞİŞLERİ: KARAR MİNSK ANLAŞMALARINA AYKIRIDIR



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararının Minsk Anlaşmalarına aykırı olmasının yanı sıra Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı.

Açıklamada "Rusya’nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" denildi.



Türkiye'nin Ukrayna'nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğününün korunmasına bağlı olduğunun altı çizilirken, tüm taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka uyma çağrısı yapıldı.

''VATANDAŞLARIMIZ DOĞU BÖLGELERİNDEN AYRILMALIDIR''



Dışişleri Bakanlığı ayrıca Ukrayna'nın Doğu bölgelerinde bulunan Türk vatandaşlarına bölgeden ayrılma tavsiyesinde bulundu.



AK PARTİLİ BÜLENT TURAN: UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI DUYULMALIDIR

Karara bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.



Turan, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyulmalıdır" dedi.



Tarihteki mevcut durumlardan yola çıkılması halinde tüm dünyanın sınırlarının yeniden çizilmesi gerektiğini de vurgulayan Turan, "Dünyanın artık kaosa, krize, savaşa, istikrarsızlığa değil; huzura ve barışa ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.



BAHÇELİ: RUSYA'NIN HAMLESİ YANGINA KÖRÜKLE GİTMEKTİR



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya ile Ukrayna arasında süregelen yüksek gerilimin günbegün boyut değiştirdiğini ifade etti.

Bahçeli, Rusya-Ukrayna sınırında düşük tonlu çatışmaların yaşandığı, bombaların patladığı, OHAL ilanlarının yapıldığı, sivillerin tahliye edildiğinin anlaşıldığını belirtti.

MHP lideri Bahçeli, "Bu iki ülke arasında sıcak gerginliği tırmandıran söz ve eylemlerin gittikçe yoğunluk kazandığı da gözlemlenmektedir. Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Duma’da ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerinin ayrı birer bağımsız cumhuriyet olarak tanınmasını içeren tasarının onaylanarak Putin’e sunulması yangına körükle gitmekten başka bir anlam taşımamıştır" dedi.

''SAVAŞ YANLIŞTIR, İNSANLIĞIN KAYBETMESİDİR''



MHP olarak Rusya-Ukrayna arasında muhtemel bir savaşı kesinlikle doğru bulmadıklarını, bu cinayet teşebbüsüne hiç kimsenin ortak olmamasını temenni ettiklerini vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Barış, huzur ve istikrarın kökleşmesi için diplomasi ve diyaloğun tek çıkar yol olduğuna inanıyoruz. Savaş yanlıştır, insanlığın kaybetmesidir. Ayrıca savaş çığırtkanlığı yapan, savaş çıktı çıkıyor yaygarası koparan ülkelerin asla iyi niyetli olmadığı kanaatindeyiz. İtidalli, ihtiyatlı, sağduyulu ve soğukkanlı politikalar her ülkenin çıkarınadır. Ukrayna’nın siyasi ve toprak bütünlüğüne mutlaka saygı duyulmalıdır. Rusya’nın bu konudaki sorumluluğu ziyadesiyle fazladır.''

KILIÇDAROĞLU: SAVAŞ EN ÇOK TÜRKİYE'YE ZARAR VERİR



Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Ukrayna krizine ilişkin özetle şunları söyledi:



"Bütün dünyanın izlediği bir Ukrayna krizi var. Bölgemizde savaş istemiyoruz. Bölgedeki bir savaşın Türkiye'ye büyük zararlar vereceğini biliyoruz. Tarafları sağduyuya davet etmek bütün dünyanın ortak talebi olarak ortaya çıkmak zorundadır.



Bu süreç içinde Rusya 2014'e göre daha güçlü bir şekilde sahneye çıkmış durumda. Doğalgaz, petrol fiyatları artıyor bunlar da Rusya'nın işini kolaylaştırıyor."

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