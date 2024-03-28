Ankara’dan Solingen çağrısı: Şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasını bekliyoruz

ANKARA’DAN ÇAĞRI: SORUMLULAR ADALET KARŞISINA ÇIKARILSIN



Almanya’da yaşanan olaya ilişkin Ankara’dan bir açıklama geldi.



AA’ya konuşan diplomatik kaynaklar olayın aydınlatılması çağrısında bulundu.



Kaynaklar, “Solingen faciasından 31 yıl sonra yaşanan hadisenin (4 Türk’ün öldüğü yangın) aydınlatılmasını ve şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasını bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.



ÖMER ÇELİK: ANLIK TAKİP EDİYORUZ



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bugün NTV yayınında konuya ilişkin açıklama yaptı.



Çelik, “Bu örgütler, Avrupa demokrasilerini zayıflatmak isteyen devletlerin eline geçmiştir. Avrupa'nın bir birlik içerisinde olmasından hoşnut olmayan devletlerin kontrolüne geçmiştir. O devletlerin istihbarat örgütlerinin kontrolüne geçmiştir. Avrupa Birliği'nin zayıflamasını arzu eden devletlerin istihbaratları örgütlemiştir. Peki yereldeki işbirlikçileri kimlerdir? Bunları koruyan, kollayan, destekleyen, oturup kalktıkları kimlerdir, Avrupa'daki Türk ve İslam düşmanı faşist organizasyonlar. Bütün bunları görüyoruz. Bütün bunların farkındayız. Anlık takip ediyoruz.” dedi.

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