Anne, baba ve kardeşini vurdu

Şanlıurfa'da aile üyeleri arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Anne, baba ve kardeşini silahla vurduktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı - DHA 24.07.2021 - 23:07 | Son Güncelleme : 24.07.2021 - 23:09

Anne, baba ve kardeşini vurdu

Şanlıurfa'da bir kişi, tartıştığı anne, baba ve kardeşini silahla vurarak yaraladı.

İddiaya göre, Merkez Haliliye ilçesi Şair Nabi Mahallesi'nde M.H.B ile annesi H.B, babası İ.B ve kardeşi İ.H.B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.H.B, üzerindeki silahla anne, baba ve kardeşine ateş etti.

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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