Anne epilepsi nöbeti geçirdi, bebeği ölümden döndü

Kocaeli'de öğle saatlerinde epilepsi hastası bir anne 10 aylık bebeğini yıkamak için banyoya girdi. Komşusuna, 10 aylık M.C. isimli kızını yıkayacağını söyleyen anne, kızını yıkarken epilepsi nöbeti geçirdi. Anne nöbet geçirirken küvete düşen çocuk boğulma tehlikesi atlattı.



Küvette bebeğini yıkayan anneden haber alamayan eşi, komşularını arayarak kontrol etmesini istedi. Daireye giden komşunun zili çalmasının ardından çiftin 4 yaşındaki çocukları kapıyı açtı.



Banyoya giden komşu, bebeği küvette hareketsiz halde, nöbet geçiren anneyi ise yerde baygın gördü.



Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren komşunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

BEBEĞİN DURUMU CİDDİ



Boğulma tehlikesi geçiren bebek, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla önce Körfez Devlet Hastanesi’ne ardından da Kocaeli Şehir Hastanesi’ne götürüldü.



Bebeğin durumunun ciddiyetiğini koruduğu öğrenildi.