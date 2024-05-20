Anne ile oğlunu ölüm ayırdı

Kayseri'de yolun karşısına geçerken özel halk otobüsünün çarptığı anne hayatını kaybetti, 10 yaşındaki oğlu ise yaralandı.

Anne ile oğlunu ölüm ayırdı

'nin Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı'nda dün saat 18.00 sıralarında M.C.Y. idaresindeki özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Ebru Abravcı (28) ile oğlu Selahattin’e (10) çarptı.

Anne ve oğlu, otobüsün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla otobüsün altından çıkarılan Ebru Abravcı ve oğlu, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Ebru Abravcı, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Ebru Abravcı'nın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Selahattin Abravcı’nın ise yoğun bakım servisine alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan otobüs şoförü M.C.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Polisin, kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

İnşaat kazısında ceset bulundu

İnşaat kazısında ceset bulundu

Kamuyu zarara uğratanlara gözaltı

Kamuyu zarara uğratanlara gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümüne Ankara'dan taziye mesajları

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümüne Ankara'dan taziye mesajları

Eşi ve 5 çocuğunu katleden sanık hakkında dikkat çeken ayrıntılar | Aynı aracı gelin arabası yapmış

Eşi ve 5 çocuğunu katleden sanık hakkında dikkat çeken ayrıntılar | Aynı aracı gelin arabası yapmış

38 kişiye mezar olan Dündar Apartmanı davasında karar

38 kişiye mezar olan Dündar Apartmanı davasında karar

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...