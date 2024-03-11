Anne ve 4 çocuğu doğalgazdan zehirlendi

Saat 21.00 sıralarında Derince ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Dilek Sokak üzerindeki bir evde Sema Ö. (42) ile çocukları Alara Ö. (13), Gani Ö. (9), Leyla Ö. (7) ve Lina Ö. (4) halsizlik hissetmeye başladı.

Evdeki doğalgaz kokusunu fark eden annenin ihbarı üzerine adrese çok sayıda acil sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan anne ve 4 çocuğu, ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Doğalgaz zehirlenmesi yaşadıkları anlaşılan anne ve çocuklarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.