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Anne ve 4 çocuğu doğalgazdan zehirlendi

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir evde doğalgaz sızıntısından etkilenen anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anne ve 4 çocuğu doğalgazdan zehirlendi

Saat 21.00 sıralarında Derince ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Dilek Sokak üzerindeki bir evde Sema Ö. (42) ile çocukları Alara Ö. (13), Gani Ö. (9), Leyla Ö. (7) ve Lina Ö. (4) halsizlik hissetmeye başladı.

Evdeki doğalgaz kokusunu fark eden annenin ihbarı üzerine adrese çok sayıda acil sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan anne ve 4 çocuğu, ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

zehirlenmesi yaşadıkları anlaşılan anne ve çocuklarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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