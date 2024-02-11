Annesine şiddet uygulayan üvey babasını öldüren çocuk tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi'nde bir çocuk üvey babasını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Çekirge Mahallesi Günaydın Sokak’ta meydana geldi.

Binanın ilk katında yaşayan ve uyuşturucudan suç kaydı bulunan Erol Kutlu ile dini nikahla birlikte yaşadığı H.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada H.D.'nin ilk eşinden olan oğlu E.D., Kutlu'yu bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Kutlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan E.D., emniyetteki ilk ifadesinde, Kutlu'nun sürekli annesine ve kendisine şiddet uyguladığını, olay sırasında da annesini dövmesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

E.D., Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.