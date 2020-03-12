Annesini öldürüp, babasını ağır yaraladı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde, bıçakla annesini öldürüp babasını ağır yaralayan kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı 12.03.2020 - 17:54 | Son Güncelleme : 12.03.2020 - 17:57

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Mardin'in Dargeçit ilçesi Sümer Mahallesi'nde bir süredir psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen F.B., birlikte yaşadığı annesi Latife ve babası Şeyhmus B.'yi bıçakladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri gönderildi.

Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Şeyhmus B. ise buradaki ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, F.B.'yi gözaltına aldı.

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