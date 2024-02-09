Antakya Medeniyetler Korosu Diyarbakır'da konser verecek: Depremlerde 7 üyesini yitirdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Diyarbakır'da sanatseverlerle buluşacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antakya Medeniyetler Korosu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının, "2024 Ali Emiri Kültür Sanat Sezonu" etkinlikleri çerçevesinde 12 Şubat'ta Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde konser verecek.



Koro, "İnsanların kalbine dokunan en kolay şey müziktir" sloganıyla saat 19.30'da sahne alacak. Konsere giriş ücretsiz olacak.



ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU HAKKINDA



Medeniyetler arasında köprü oluşturmak ve Hatay'ın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 2007'de kurulan Antakya Medeniyetler Korosu, farklı din ve mezhebe mensup sanatçılardan oluşuyor. Koro kuruluşundan bir yıl sonra 2008 yılında "Antakya Medeniyetler Korosu Derneği" adıyla dernek haline gelerek kurumsal bir kimliğe sahip oldu. 2008 yılından itibaren bu dernek yapısı altında faaliyetlerini gerçekleştiren koro, 2012 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Antakya Medeniyetler Korosu Derneği ise 2019 yılında Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne layık görüldü.



Koronun 7 üyesi, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetti.