Antakya'da doğal gaz boru hattından gaz sızıntısı

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde Karaali Mahallesi'nde dün akşam doğal gaz boru hattında henüz bilinmeyen nedenle arıza oluştu.

Borudan gaz sızdığını fark edenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Doğal gaz şirketi ekipleri de sızıntının olduğu bölgeye müdahale etti. Kısa sürede arıza onarılıp sızıntı durduruldu.

Gaz sızıntısı ise bölgede tedirginliğe neden olurken, o anlar da çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi