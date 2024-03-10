Antalya Demre açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Antalya, Demre’de 4️⃣,7️⃣büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun… pic.twitter.com/ryhxuKrsuN

DEMRE KAYMAKAMI: DEPREMİ BİZ DE HİSSETTİK ANCAK YIKICI BİR ETKİSİ YOKTU



Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, AFAD başta olmak üzere ekiplerin bölgede taramalarını sürdüğünü söyledi.



Şu an için herhangi olumsuz bir durumun tespit edilmediğini belirten Şatıroğlu, "Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. 112 Çağrı Merkezimize depremle ilgili şu ana kadar bir ihbar gelmedi. Depremi biz de hissettik ancak yıkıcı bir etkisi yoktu. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.