Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Sayın Hasan Doğan'ın vefat eden babası Sayın Osman Doğan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, değerli kardeşim Hasan Doğan'a, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabrıcemil niyaz ediyorum. Rabbim Osman amcamızın mekanını cennet eylesin."

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli büyüğümüz Osman Doğan amcamız, Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavi altındaydı.

Kendisini kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Başta oğlu ve Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Sayın Hasan Doğan kardeşim olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

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