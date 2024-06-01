Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Haziran 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. Yarın için Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 3 Haziran 2024 Pazartesi Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 4 Haziran 2024 Salı Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. 5 Haziran 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°.