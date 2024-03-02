Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Mart 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 20°. Yarın için Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. 4 Mart 2024 Pazartesi Antalya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 19°. 5 Mart 2024 Salı Antalya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 18°. 6 Mart 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°.
Bugün
20/
11
Yarın
19/
12
Pazartesi
19/
12
Salı
18/
14
Çarşamba
17/
13
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