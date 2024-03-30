Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Mart 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. Yarın için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. 2 Nisan 2024 Salı Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. 3 Nisan 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°.
Bugün
28/
16
Yarın
30/
17
Salı
28/
16
Çarşamba
24/
16
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