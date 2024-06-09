Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Haziran 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. Yarın için Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 11 Haziran 2024 Salı Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 12 Haziran 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 13 Haziran 2024 Perşembe Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°.
Bugün
37/
28
Yarın
37/
27
Salı
36/
26
Çarşamba
35/
27
Perşembe
35/
27
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