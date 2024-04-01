Antalya Seçim Sonuçları 2024: Antalya Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Antalya İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Antalya Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılıyor.
Antalya'da oyların yüzde 100'ü sayıldı. Kazanan aday ve sonuçlar şöyle;
Açılan Sandık: %100
CHP adayı Muhittin Böcek: %48.64
AK Parti adayı Hakan Tütüncü: %40.03
MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?
Muhittin Böcek, 1962 yılında Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde doğdu. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptı.
1994-1999 yıllarında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 18 Nisan 1999'da yapılan seçimlerde Anavatan Partisinden, 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri'nde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi.
29 Mart 2009'da ve 30 Mart 2014 seçiminde CHP'den tekrar belediye başkanı seçilerek 4 dönem üst üste Konyaaltı Belediye Başkanı oldu.
Dört dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini sürdüren Böcek, Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) başkanlığında bulundu.
2019'da yapılan yerel seçimlerde CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
CHP'den tekrar Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Muhittin Böcek, 1 çocuk babasıdır.
Antalya ilçe ilçe seçim sonuçları:
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OY PUSULALARI NE RENK?
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.
BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY VERİLECEK?
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.
ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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