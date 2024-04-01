Antalya Seçim Sonuçları 2024: Antalya Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Antalya İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Antalya Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.



Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılıyor.

Antalya'da oyların yüzde 100'ü sayıldı. Kazanan aday ve sonuçlar şöyle;



Açılan Sandık: %100

CHP adayı Muhittin Böcek: %48.64



AK Parti adayı Hakan Tütüncü: %40.03

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?

Muhittin Böcek, 1962 yılında Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde doğdu. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptı.



1994-1999 yıllarında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 18 Nisan 1999'da yapılan seçimlerde Anavatan Partisinden, 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri'nde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi.



29 Mart 2009'da ve 30 Mart 2014 seçiminde CHP'den tekrar belediye başkanı seçilerek 4 dönem üst üste Konyaaltı Belediye Başkanı oldu.



Dört dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini sürdüren Böcek, Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) başkanlığında bulundu.



2019'da yapılan yerel seçimlerde CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.



CHP'den tekrar Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Muhittin Böcek, 1 çocuk babasıdır.